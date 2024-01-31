استمرار الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الضأن بالبحر الأحمر

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر جهودها في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الضأن في جميع مدن محافظة البحر الأحمر، حيث قامت لجان التحصين المؤلفة من الأطباء البيطريين في الإدارات البيطرية المحلية بتقديم اللقاحات اللازمة.

تأتي هذه الجهود في إطار رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الطب البيطري.

تهدف الحملة إلى ضمان صحة الحيوانات ومنع انتشار هذين المرضين، مما يسهم في الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية وتعزيز القطاع الزراعي في المنطقة. يعكس هذا التقرير الجهود الجادة والتنسيق المستمر للحفاظ على صحة الحيوانات في المحافظة.