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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الصينية تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية

الصين
الصين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها تدعوا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وفي 15 يناير، دي أيضا دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة، يكون أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية.

وأشار وزير الخارجية الصيني، في ذلك الوقت، إلى أن البنية التحتية في قطاع غزة دمرت بالكامل والملايين يكافحون للبقاء بسبب القصف الإٍسرائيلي المستمر.

وشدد وانج على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يستمع بعناية إلى المخاوف المشروعة لدول منطقة الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في إطار زيارة وزير الخارجية الصيني إلى القاهرة، حيث عقد اجتماعات مع وزير الخارجية سامح شكري والتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

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