وول ستريت جورنال: نتنياهو يضع بقائه السياسي على رأس اهتماماته

تناول مقال نشر اليوم الأربعاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، المعضلة التي يجد بنيامين نتنياهو نفسه فيها هذه الأيام، فيما يتعلق "باليوم التالي للحرب" في قطاع غزة.

وأشار المقال إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتجنب حتى الآن اتخاذ قرارات بهذا الشأن، وذلك في إطار محاولاته للبقاء السياسي.

ويشير المقال إلى مطالبة الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية الأخرى بأن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة غزة، ويقول: "هذا مصدر قلق كبير لحزب الليكود وشركائه في الائتلاف".

كما أشار المقال أيضا إلى كلام وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، والذي جاء فيه أن "التردد السياسي قد يضر بتقدم العملية العسكرية. ومن واجب مجلس الوزراء والحكومة مناقشة الخطة وتحديد الهدف، وأن العملية العسكرية تحتاج إلى سياسة لتوجيهها".