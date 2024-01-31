باحث مصري يشارك في ابتكار يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باضطرابات الغلاف الجوي

كشف الدكتور محمد فريشح، باحث بكلية الجيوديسيا والجيوماتكس فى جامعة ووهان بالصين، تفاصيل مشاركته فى إبتكار يعتمد على الذكاء الإصطناعي للتنبؤ بإضطرابات الغلاف الجوي.

وأضاف الدكتور محمد فريشح، باحث بكلية الجيوديسيا والجيوماتكس فى جامعة ووهان بالصين، خلال حواره عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن جامعة يوهان فى تخصصه مصنفة رقم واحد فى العالم منذ أكثر من ست سنوات، معقبا: “كان هذا سبب من الأسباب توجهي للجامعة كجهة للدراسة”.

وتابع الدكتور محمد فريشح، باحث بكلية الجيوديسيا والجيوماتكس فى جامعة ووهان بالصين: “الصين منذ عدة سنوات بدأت تقديم منح كثيرة لبرامج مختلفة بدول مختلفة، والمنح التي تقدمها بها جزء منها موجه للدول النامية، وفكرة بحثي أتت أن الغلاف الجوي يعد جزء من أكثر الأجزاء الحرجة والمؤثرة على إشارات الأقمار الصناعية.. والمشكلة أن هناك بعض الإضطرابات الخاصة بها يعد جزء صعب التنبؤ به، ولكن مع دخول تقنيات الذكاء الإصطناعي والقدرة على إستخدامها وتجربتها من خلال العمل على منظومة شبيهة بالجي بي أس، وإستخدامها وحساب البيانات الخاصة بها بحيث القدرة على التنبؤ بما سيحدث”.