توقف حركة الصيد في البحر المتوسط وإغلاق الميناء البحرى ببرج البرلس

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، توقف حركة الصيد تماما في البحر المتوسط، وإغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد؛ نظرا لارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح.

وشدد المحافظ- في بيان اليوم /الأربعاء/ - على إدارة الميناء بتوجيه النصح والإرشاد للصيادين وأصحاب المراكب بالالتزام بكافة التعليمات وعدم المخاطرة للحفاظ عليهم لتأمين المراكب الراسية داخل الميناء وتأمينها جيدا.