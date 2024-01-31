مجلس جامعة الأزهر يشكر الكليات على نجاح الامتحانات ويشدد على سرعة إعلان النتائج

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود الشكر لجميع كليات الجامعة؛ إدارةً، وأعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وعمالًا؛ لجهودهم المبذولة في إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة الانتهاء من نتائج الامتحانات في أسرع وقت.

وأعرب المجلس عن سعادته بإقبال الأسر المصرية على معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأمر الذي يؤكد أن الثقافة المصرية لا تزال بخير.

وأشاد المجلس بجناح الأزهر الشريف الذي يحظى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودوره التنويري في معرض الكتاب من خلال عرض الكتب، والفتوى، والندوات الثقافية.

كما قدم المجلس التهنئة للأمة الإسلاميَّة بذكرى الإسراء والمعراج، ودعا الله أن يُعَجِّل بالفرج لأهل فلسطين، ويحرر الأقصى من يد المغتصبين، وحيا صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاشم.

كما قدم المجلس التهنئة للشعب المصري وشرطته الباسلة بذكرى عيد الشرطة في ٢٥ يناير، هذا اليوم المبارك الذي وقف فيه أبطال الشرطة المصرية عام ١٩٥٢م في وجه الاحتلال بمدينة الإسماعيلية، كما هنأ الشعب بذكرى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م.

وهنأ المجلس العمداء الجدد لكليات التربية بنين وبنات أسيوط: (د. جمال رجب، د. ماجد عثمان).

وقدم المجلس العزاء للدكتور محمد مغازي، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، في وفاة السيدة والدته.