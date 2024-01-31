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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء رصد درجات نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت محافظة القليوبية أن اليوم الأربعاء هو أول أيام رصد درجات امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 ، موضحة أن النتيجة ستكون متاحة بالمدارس عقب إعلانها يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين، بعد اعتمادها ويستطيع الطلاب معرفتها اعتبارًا من 7 فبراير المقبل.
وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور انتهاء التصحيح والرصد وإعداد النتيجة حيث جرى توفير البيئة والكوادر اللازمة لإنهاء الأعمال في أسرع وقت مشيرة أن النتيجة ستكون متاحة على الرابط التالي فور اعتمادها.
وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنها وجهت العاملين بالكنترول ولجان التصحيح بالتأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.
وتابعت أنه يتم فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية والكنترول الرئيسي ببنها عقب اعتماد النتيجة مباشرة لمدة أسبوعين على الأقل وسيتم الإعلان عن الضوابط عقب اعتماد النتيجة.

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