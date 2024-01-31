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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تواصل تنفيذ أنشطة وفعاليات توعوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

تواصل وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البيئية المختلفة، داخل جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 55، والذى يُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024  وحتى 6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، وذلك فى إطار عملية التواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع بهدف توعية المترددين علي جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة على الساحة العالمية والمحلية.

وقد تضمنت الأنشطة التوعوية طرح مجموعة من الأسئلة البيئية على الأطفال المترددين على قاعة الأطفال، وتوزيع مجموعة من الجوائز العينية، بهدف غرس أهمية البيئة والحفاظ عليها لدى الأطفال، كما تم مشاركة النشاط بعرض شخصية بذرة المحببة لدى الكبار والصغار، حيث تم التفاعل معها بشكل كبير، وهو ما أثار إعجاب المترددين على القاعة المخصصة للأطفال.

كما نفذ فريق التوعية مجموعة المسابقات البيئية، تناولت بعض المعلومات البيئية المختلفة بصورة مبسطة للأطفال، كما تم توزيع بعض الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالموضوعات البيئية المختلفة للأطفال المترددين على الجناح.

هذا وتواصل وزارة البيئة دعوتها للجماهير من مختلف فئات المجتمع إلى زيارة جناح الوزارة بالمعرض للاستفادة مما تقدمه الوزارة من أنشطة، من منطلق السعي لدمج الجيل الحالي في المنظومة البيئية واشراكه في العمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وكذا ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي الموارد المتاحة والتوعية بقضايا البيئة.

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