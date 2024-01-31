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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 24 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة لردع قائدي السيارات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

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تلقى اللواء خالد عبد السلام ، مدير أمن الغربية، اليوم  الأربعاء، إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 24 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة والتحفظ عليها.

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تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

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