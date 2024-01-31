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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مساعد وزير الصحة: انتهاء الأعمال في مستشفى طما المركزي قبل يونيو 2024

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من بدء العمل بمستشفى طما المركزي منذ 7  سنوات، من عام 2017، إلا أنه لم يتم انتهاء العمل به حتى تاريخه، منتقدا التأخر المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة في أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ومعاناة مئات الآلاف من المرضى من مواطني طما.

وقال سالم، إن عدم الانتهاء من الأعمال يؤكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام، متسائلا: “هل الوزارة غير قادرة على الانتهاء من الأعمال لواحد من أهم المستشفيات التى تخدم قطاعا عريضا من المواطنين يبلغ عددهم تقريبا 500 ألف نسمة؟ خاصة  أن الوزير سبق وتعهد في يونيو 2022 بإنهاء الأعمال، وقام بسحب الأعمال في فبراير 2023 وإسنادها لشركة أخرى”.

وتعهد الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير، باجتماع لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة في مايو 2024، بانتهاء الأعمال قبل يونيو 2024، 

وأوضح أنه أثناء زيارة الوزير لمحافظة سوهاج، أكد أنه سيتم الإسراع في التنفيذ.

و أضاف سالم أنه رغم كل تلك الوعود، فإن نسب تنفيذ الأعمال تقريبا 55%  فقط على مدار سبع  سنوات بالكامل.

وأكد حسام أبو زيد، وكيل وزارة الصحة، أن الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات، سيقوم بزيارة قريبة للمستشفى لمتابعة الأعمال على الطبيعة.

وانفعل عليه وكيل خطة النواب قائلا: “لا نريد زيارات من مسئولين، ولكننا نريد سرعة الانتهاء من الأعمال، فقد زارنا الوزراء ومساعدوهم على مدار سنوات وأطلقوا عشرات التصريحات والتعهدات دون الالتزام بها أو الانتهاء من الأعمال، وما زال المواطنون يعانون من عدم وجود الخدمة الطبية بطما”.

مستشفى طما المركزي المستلزمات الطبية المشروعات المستشفيات مواد البناء

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