نائبة: اتصالات الرئيس مع قادة العالم لدعم غزة تأكيد على موقف مصر الثابت

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة مع قادة العالم لبحث الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار، تأكيد على موقف مصر الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبنى رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، خاصة أن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية من فلسطين إلى حرب عالمية.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعمل على إحياء مسار السلام من خلال توحيد مواقف الدول العربية والعالمية بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بوقف إطلاق النار وحل الدولتين وذلك للحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

يشار إلى أن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالات هاتفية من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، وتناولت المباحثات الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.