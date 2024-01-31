"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

علقت الفنانة هنا الزاهد لأول مرة، على انفصالها عن الفنانة أحمد فهمي، عقب مرور 3 أشهر، حيث قالت إنه شخص محترم، وأن صداقتهما لن تتأثر بالانفصال، ومازالت تتواصل معه.

تصريحات هنا الزاهد

وقالت هنا الزاهد، في حوارها مع الإعلامية لينا الطهطاوي ببرنامج "كلاكيت" على راديو “نجوم إف إم”، إنها مرت بمرحلة صعبة بعد الانفصال، لكنها تحاول أن تكون قوية ومتفائلة، وأن الحياة ليست كلها "وردي" ولا كلها سيئة.

وأضافت هنا الزاهد "مش لازم أي اثنين يسيبوا بعض يبقى في مشاكل، في ناس مش بيتوفقوا مع بعض والنصيب مش بيكمل، لكن بيبقوا في منتهى الشياكة والاحترام".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.