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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجى 3 دورات تدريبية مجانية بالإسماعيلية

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، قامت بتسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لـ 48 متدرباُ من خريجى 3 دورات تدريبية، على مهن التبريد والتكييف ، والخياطة ، والتطريز والتفصيل ، وذلك بمراكز التدريب المهني التابع للمديرية ، ضمن جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من خلال وزارة العمل في مجالي التدريب المهني والتدريب التحويلي والتى تساهم في دعم الاقتصاد القومى والحد من معدلات البطالة، واستكمالاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بالتعاون فيما بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ،أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل على مستوى جميع المحافظات بوضع آلية منضبطة للعملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب ، وتكثيف برامج التدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المهن ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت تسليم المتدربين الشهادات والتى سلمتها دعاء السيد مدير مركز التدريب المهني، بحضور شركاء العمل والعاملين بمراكز التدريب المهني، للخريجين من دورات التدريب المجانية ، والتى جرى تنفيذها والإنتهاء منها بمراكز التدريب التابعة للمديرية فى ضوء تنفيذ البروتوكولات التي وقعتها المديرية مع شركات القطاع الخاص في مجال الخياطة والتفصيل والتطريز والتبريد والتكييف ..

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