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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العمل: لقاء تنظيمي مع مديري المناطق والادارات لتفعيل الخطط ومتابعة سير العمل بالمنوفية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، إجتماع تنظيمي مع مديري مناطق العمل ، ومدير إدارة الرعاية بديوان عام المديرية ، وموجهين المكاتب والمناطق ، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد ، بالنسبة لعمليات التفتيش الميدانى ومتابعة مراكز التدريب الخاصة ، وتفعيل دور الموجهين بصورة أعم واشمل ووضع رؤية جديدة يتم تطبيقها فى كل المناطق الصناعية ، والمنشآت والوقوف على الموقف الراهن لحالات المكاتب ، واستعراض المعوقات التى تواجهه المناطق ، والوقوف على السلبيات والايجابيات ورصد الأخطاء وتصحيحها ومتابعة اداء العمل وتطبيق خطة العمل فى الفترة المقبلة ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الإجتماعات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب والمناطق التابعة للمديريات بالمحافظات فى أداء مهامها المنوطة بها فى خدمة المجتمع والمواطنين ، وتكثيف عمليات التفتيش الميدانى من خلل المكاتب المختصة على المنشآت والتواجد المستمر بين العاملين لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط التى تم الاتفاق عليها ومناقشتها ، وضرورة تفعيل التوجيه داخل المناطق جميعاً فى اسرع وقت طبقا للخطة الموضوعه، والتى تم إعتمادها وتنفيذها ، وعرض النتائج فى شكل تقارير دورية لمدير المديرية ، مع التأكيد على تحري الدقة في تنفيذ وإعداد هذه الخطط على أرض الواقع ، وتحقيق الالتزام والانضباط لجميع العاملين داخل المناطق والمتابعة المستمرة لأداء العمل ..

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