منها أوبريت الدرافيل.. خالد الصاوى يحتفل بمناقشة أعماله بمعرض الكتاب اليوم

يقيم معرض الكتاب ندوة مع الفنان خالد الصاوي من إدارة إيهاب الحضري، لمناقشة الكتابين "أوبريت الدرافيل" و"نبي بلا أتباع" وتقام الندوة اليوم الأربعاء فى تمام الساعة ٦ مساء في بلازا 1.

خالد الصاوى

وطمأن الفنان خالد الصاوي، جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة خلال الأيام.

ونشر الفنان خالد الصاوي، مقطع فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، وقال فيه “حبايبي جدا والله كل اللي سألوا وكل اللي اهتموا بصحتي، أنا الحمدلله زي الفل، حصل حاجة كدا لمدة أسبوع، والحمدلله راحت لحالها، أنا زي الفل وتمام ومتشكر جدا وهعيط من التأثر”.

وتابع خالد الصاوي ، معلقًا “واللي عايز يطمئن عليا أكتر يجي يحضر يوم 31 يناير الحالي في معرض الكتاب، فى حفل توقيع كتب جديدة ليا”.

وخلال الأيام الماضية، كشفت المذيعة إنجي أثناء تقديم برنامجها “أسرار النجوم”، عن مرور الفنان خالد الصاوي، بأزمة صحية طارئة، أثناء تصويره مسلسل «صدفة»، المقرر عرضه في رمضان 2024، موضحة أنه كان من المفترض أن يحل خالد الصاوي ضيفًا على البرنامج، إلا أنه تعرض لظرف طارئ، وقام بإجراء عملية في أسنانه، واعتذر عن عدم الحضور.

وكان الفنان خالد الصاوي تعرض لأزمة صحية مفاجأة بعد ما خضع لجراحة تركيب الأسنان لغرض طبي وليس تجميلي، وعلى الرغم من استقرار حالته الصحية، إلا أنه مازال يستكمل رحلة العلاج، حيث أنه على الرغم من عدم خطورة جراحة تركيب الأسنان إلا أنه في بعض الحالات يحدث مضاعفات للمريض، خلال إجراء العملية، خاصة إذا كان لديه سيولة في الدم أو قطع في أحد الشرايين، أو لم ينتظم في أخد أدويته.

وفي نفس السياق أكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي عن استقرار الحالة الصحية لزوجها، وأنه يعاني من مشكلة في الأسنان، وهو ما تسبب في خضوعه لعملية جراحية بسيطة لتركيب ضروس، موضحه« كان كل ما يركب كربوش بيقع، وركب الضروس بشكل عملية جراحية يوم الأحد الماضي، وأخذ راحة من التصوير لأنه لا يستطيع القدرة على الكلام، وهيرجع تاني للتصوير خلال يومين، لكن معندوش أي نوع من أنواع الوعكة الصحية نهائي.

ويشارك الفنان خالد الصاوي في الوقت الحالي في فيلم « رحلة 404»، للمخرج هاني خليفة، وهو من تأليف محمد رجاء، بطولة منى زكي، محمد فراج، شيرين رضا، محمد ممدوح، سماء إبراهيم، حسن العدل.

ويشارك خالد الصاوي أيضًا في بطولة فيلم « ليه تعيشها لوحدك»، من إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير وسلمى أبو ضيف، محمد رضوان، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي، حيث يسعى طبيب إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة وتتوالى الأحداث.