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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبول 35 طالبة ببرنامج "هي تقود" لبناء جيل من رائدات الأعمال بالمنوفية

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة والوفد المرافق له ، وذلك على هامش الجلسة النقاشية  مع أولياء أمور الطالبات المقبولين ببرنامج "هي تقود"  والمقرر عقده بقصر ثقافة شبين الكوم بهدف التعريف بأهمية  البرنامج في بناء جيل جديد من رائدات الأعمال  من مدارس التعليم الفني وتوفير الفرص لتطوير مهاراتهن وإشراكهن في تجارب عملية تسهم في بناء مستقبلهن .

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومدير إدارة التعاون الدولى بالديوان العام   .

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في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بالحضور ، مشيراً إلى  أهمية قطاع التعليم الفني بإعتباره محورا أساسيا في التنمية الصناعية والاقتصادية  وفقا لرؤية الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030 ، مؤكداً دعمه الكامل لكافة أنشطة وفاعليات برنامج " هى تقود " لتعظيم أوجه الاستفادة منه بما يعود بالنفع على الطالبات بتنمية قدراتهن العلمية والنظرية و خلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية

ولفت إلى دعمه الكامل للمرأة وحرصه على توليها العديد من المناصب القيادية  بكافة أجهزة المحافظة كرؤساء للوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري كونها جزءا  أساسيا في المجتمع وشريكا فاعلا في إحداث التنمية .

وعقب اللقاء ، شهد محمد موسى نائب المحافظ فاعليات الجلسة النقاشية  مع أولياء امور الطالبات المقبولين ببرنامج "هى تقود" بقصر ثقافة شبين الكوم حيث بلغ عدد الطالبات المقبولين بالبرنامج  35 طالبة تم اختيارهم من بين 150 طالبة للتعريف بكيفية دعمهن وتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس.

وأكد نائب المحافظ على تقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات لتعظيم الاستفادة من البرنامج والمساعدة في خلق وتأهيل كوادر نسائية تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة .

من جانبه أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة  أن برنامج " هى تقود " هو أول برنامج مختص بدعم طالبات التعليم الفنى في مصر وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، مشيرا إلى أهمية الجلسة فى التوعية بضرورة  تمكين الشابات وطالبات التعليم الفنى وتوفير الفرص لتاهيلهن في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وذلك من خلال تنمية قدراتهن العلمية والنظرية باستخدام  احدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إدارة التعاون الدولي الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار التنمية الصناعية المجلس القومى للمرأة محافظ المنوفية

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