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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعترف بفشل نظام "أتلانتس" في إغراق أنفاق غزة

أنفاق حماس في قطاع
أنفاق حماس في قطاع غزة

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن نظام “أتلانتس” لإغراق أنفاق حركة حماس بمياه البحر، لم يدمر سوى بضعة القليل جدا في قطاع غزة.

وقال المسؤولين الإسرائيليين إن جيش الاحتلال دخل قطاع غزة دون حل حاسم لمسألة الأنفاق، مشيرين إلى أنه في شمال قطاع غزة، تم تشغيل المنظومة بنجاح جزئي جدا، خاصة في الأنفاق القريبة من البحر”.

وأوضح المسؤولين أنه كلما كانت الأنفاق في غزة بعيدة عن البحر، اكتشفوا في إسرائيل أنه من الصعب تدفق المياه تحت ضغط عال عبر الأنابيب.  

ولفتت المسؤولين إلى أنه “في منطقة المركز، جرت محاولة محدودة لتفعيل النظام، لكنها باءت بالفشل تماما”، مضيفين: “في خانيونس لم يحاولوا تفعيل النظام على الإطلاق لأن الجيش الإسرائيلي كان يعمل في المناطق الشرقية”.  

وفي وقت سابق، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأنه قام خلال الحرب بغمر أنفاق حركة حماس في قطاع غزة بالمياه بهدف تدميرها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، إن "عدة وحدات في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، طورت عددا من الأدوات لضخ المياه عالية التدفّق في أنفاق حماس في قطاع غزة".

وبحسب رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يتم ضخ المياه إلا في الأماكن التي وجد أنها مناسبة لذلك.

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