الحكومة: النقل النهري يشرف إداريا على 17.59 فدان من ميناء السد العالي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على مساحة 17.59 فدان تقريبًا والمقام عليها ميناء السد العالي شرق، وذلك من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهري.

كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري على مساحة 3.56 فدان تقريبًا، والمقام عليها موقف سيارات الأقاليم بمحافظة أسوان، من الهيئة العامة للنقل النهري لصالح المحافظة.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.78 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة اسنا بمحافظة الاقصر، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع خدمات، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.