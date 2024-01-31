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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اكتشاف مقبرة جماعية.. فلسطين تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بقطاع غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.

ودعت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم ما يزيد على 30 جثة متحللة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة، وتم قتلهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة، دليل واضح على أنهم أُعدموا بشكل ميداني دون حسيب أو رقيب.

وأشارت إلى أن اكتشاف هذه المقبرة يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون والمجازر الجماعية والإعدامات حتى للمعتقلين منهم، في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة.

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