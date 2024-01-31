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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار أمريكي هام بشأن منطقة الحوز المغربية

المغرب وأمريكا
المغرب وأمريكا

خصصت وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID)، مبلغ 12.6 مليون دولار لدعم جهود المغرب في إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز في 8 سبتمبر 2023.


وكان الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز المغربية أودى بحياة أكثر من 2960 شخصًا وتسبب في تدمير حوالي 60,000 منزل، حيث أطلقت المغرب خطة طموحة لإعادة الإعمار وتحديث المناطق المتضررة على مدى خمس سنوات.


ومن جانبه؛ أكد السفير الأمريكي بونيت تالوار،  على التزام الولايات المتحدة بدعم استجابة المغرب لزلزال الحوز، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في إعادة بناء الحياة والمجتمعات.


كانت USAID قد ساهمت في البداية بمبلغ تقريبي قدره مليون دولار لجهود الإغاثة المبكرة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المغربي، لتوفير المساعدة العاجلة للمناطق المتضررة، بما في ذلك توزيع أدوات المطبخ، أكياس النوم، مجموعات النظافة، البطانيات، الفرشات وغيرها من الضروريات.
 

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