الخارجية الفلسطينية تدعو لتحقيق دولي بشأن مقبرة لـ30 جثة أعدموا جماعيًا

أفادت سكاي نيوز البريطانية تقارير اكتشاف 30 جثة، مدفونة ومعصوبة الأعين، في ساحة لعب إحدى المدارس في شمال غزة. أثار الوضع تأكيدات على حدوث "إعدام" جماعي، بواىسطة إسرائيل.

واليوم، ردت وزارة الخارجية الفلسطينية على هذه الادعاءات بالحث على تشكيل فريق تحقيق دولي للتحقيق في المقبرة الجماعية المزعومة. وأشارت الوزارة إلى شهادات فلسطينيين أكدوا أنهم عثروا على أكثر من 30 جثة متحللة، ووصفوا الضحايا بأنهم قتلوا وأيديهم مقيدة ومعصوبة الأعين، في إشارة، بحسب الوزارة، إلى الإعدام.

وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن اعتقادها بأن اكتشاف هذه المقبرة الجماعية بهذه الطريقة الوحشية، هو بمثابة انعكاس صارخ للظروف المأساوية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون. إن دعوة الوزارة لإجراء تحقيق دولي تؤكد خطورة الوضع وضرورة التدقيق المحايد.

والجدير بالذكر أن سكاي نيوز لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من التقارير في هذا الوقت.

وحتى الآن، لم تعلق إسرائيل رسميا على هذه الاتهامات. إن غياب رد من إسرائيل يزيد من إلحاح إجراء تحقيق دولي لمعالجة هذه الادعاءات الخطيرة وتوفير الوضوح بشأن الأحداث التي وقعت في شمال غزة.