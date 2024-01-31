يوم السبت.. إعلان هام من مرتضى منصور| خبر مفرح

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن انباء جديدة سيعلن عنها يوم السبت المقبل ستفرح كل محبيه.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله والشكر لله السبت القادم إن شاء الله ساعلن علي صفحتي الشخصية بالصوت والصورة خبر سيسعد أسرتي و أصدقائي وكل محبيني أصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الصافية اللذين بفضل الله نزعوا من قلوبهم الحقد والغل .وفي ذات الوقت سينزل هذا الخبر كالصاعقة علي القلة الضئيلة الحاقدة الكارهة لي ولكل شخص ناجح بل الكارهة لكل الخير ولكل الناس حتي لو كانوا لا يعرفونهم أصحاب هواية الشماتة واختلاق الأكاذيب و ترويجها أيضا للتشهير بي و بكل البني آدمين حتي اللذين لا يعرفونهم ولا توجد بينهم أي علاقة فئة لاعلاقة لها بالبشر ينتهزون أي فرصة لإخراج ما بداخلهم من أمراض نفسية فبمجرد ان يقرؤا بوست أو يشاهدون فيديو علي شبكات التواصل الإجتماعي إلا ويستهزأون أو يشتمون لاشئ يعجبهم إلا انفسهم انه مرض لا شفاء منه ابتلاهم الله به فقلوبهم منزوع منها حب الخير لكل البشر بصفة عامة ولي شخصياً بصفة خاصة .انتظروني السبت إن شاء الله."

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