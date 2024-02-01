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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لم أتوقع رد الفعل.. شهد شعراوي تكشف كواليس مشاركتها في حالة خاصة

شهد شعراوي
شهد شعراوي

أعربت الفنانة شهد شعراوي عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها حول دورها في مسلسل "حالة خاصة"، والتي جسدت خلالة شخصية مغنية وراقصة استعراضية تدعي «ورد»، واستخدمها أحد الأشخاص لإغواء "ياسر" زوج غادة عادل في العمل، لتدخل فى صراع مع الأخيرة.
تقول شهد في تصريحات صحفية: فوجئت بردود الأفعال حول المشاهد الخاصة بي في العمل، وخاصة مشهدي مع الفنانة غادة عادل، والذي حقق انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابة الجمل الحوارية الخاصة بالمشهد في تعليقات رواد مواقع التواصل فيما بينهم. 

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وأضافت: مسلسل "حالة خاصة" كان بالفعل حالة خاصة في كل شيء بدء من فريق العمل وأجواء التصوير وغيرها، وحتى في ردود الأفعال حولة، فهذا النجاح هو أفضل شيء يمكن أن نبدأ به 2024.

الجدير بالذكر أن شهد شعراوي بدأت حياتها الفنية بكونها ضمن ثلاثي فرقة «يانج فاروز Young Pharoz»، لفتت أنظار العالم العربي بمشاركتها الخاطفة في برنامج المواهب «إكس فاكتور»، إذ نالت استحسان النجمة اللبنانية كارول سماحة التي اختارتها في فريقها.


وبعد فترة قررت شهد دخول المجال الإذاعي بانضمامها لراديو انرجي، حتى قررت الاستقلال والتركيز على مشوارها الغنائي المنفرد، بتأسيس مشروع موسيقي مستقل تحت اسم "شهد الشعراوي" قدمت أول  أغنية لها عام 2020 بعنوان "بيبان الخوف" التى أطلقتها بشكل فيديو كليب مصور، تغنت خلالها شهد بألحانها وبكلمات الشاعرة ياسمين الحيوي وتوزيع قطب، مع لمسة الجيتار للموسيقي أوسو لطفي.

الفنانة غادة عادل اللبنانية كارول سماحة برنامج المواهب حالة خاصة رحلة 404 فيلم سينمائي

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