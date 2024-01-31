التحوّل للتجسس| المخابرات المركزية تتكيف مع عصر التكنولوجيا الفائقة

استراتيجية تطلعية الـ CIA

كشف مدير سي أي أيه، ويليام ج. بيرنز، تكييف وكالة المخابرات المركزية لوسائل التجسس استجابةً للتكنولوجيات الناشئة، مؤكدًا على تكامل أدوات التكنولوجيا الفائقة مع الذكاء البشري التقليدي. إن تعيين أول رئيس تنفيذي للتكنولوجيا في الوكالة وإنشاء مركز مهمة لشراكات القطاع الخاص يظهران الالتزام بالاستفادة من الابتكار لأغراض استخباراتية.

وسلط بيرنز الضوء في مقالة لمجلة "فورين أفيرز"، على التحديات التي تفرضها زيادة المراقبة والتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى أنه "في عصر المدن الذكية، أصبح التجسس أصعب بكثير". إن سباق وكالة المخابرات المركزية ضد المنافسين لتسخير التقنيات الناشئة يؤكد النهج الاستباقي الذي تتبعه الوكالة.

وعلقت الدكتورة سارة جونسون، خبيرة التكنولوجيا والاستخبارات، قائلة: "إن تركيز وكالة المخابرات المركزية على مزج التكنولوجيا مع الذكاء البشري هو ضرورة في عالم يستغل فيه الخصوم التقدم لتحقيق مكاسبهم. إنها استراتيجية تطلعية".