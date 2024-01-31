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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ شمال سيناء ووفد دنماركي يتفقدون شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة بمعبر رفح

صدى البلد

تفقد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ووفد برلماني دنماركي رفيع المستوى من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) شاحنات المساعدات الإنسانية بميناء رفح البري بشمال سيناء.

واستقبل المحافظ، اليوم الأربعاء، الوفد البرلماني الدنماركي رفيع المستوى من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، في مستهل زيارة، عقب وصوله إلى مطار العريش الدولي في زيارة إلى شمال سيناء، بحضور عدد من أعضاء السفارة الدنماركية في القاهرة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور طارق محمد كامل، ورئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، ومدير العمليات بالهلال الأحمر المصري لطفي غيث.


كما زار الوفد الدنماركي المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، التي يتم تخزين المساعدات الخاصة بقطاع غزة فيها، بالإضافة إلى زيارة الجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام.

ونوه المحافظ بجهود الدولة المصرية والمحافظة في استقبال المساعدات الإنسانية المتنوعة من مختلف دول العالم، والتي تصل عن طريق البر أو البحر عن طريق عدد من الموانئ المصرية، ومن بينها ميناء العريش البحري أو عن طريق الجو عبر مطار العريش الدولي.

من جانبه، ثمن الوفد الدنماركي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال المساعدات وإيصالها الي قطاع غزة، والجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في احتواء الموقف في الشرق الأوسط ووقف الحرب علي غزة وإقرار السلام في المنطقة.

يذكر أن الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تأسست في العام 1955، وتعد برلمانًا دوليًا، وتستخدم كمنظمة برلمانية دولية استشارية لحلف شمال الأطلسي.

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