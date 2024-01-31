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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: تلقينا أكثر من 248 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بمختلف المراكز

محافظ الشرقية، الدكتور
محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، تلقت من المواطنين 248 ألفا و636 طلبا للتصالح في مخالفات البناء.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، الأربعاء، أن عدد الطلبات التي تم إدراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 17331 طلبا، وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 للجنة الفنية بلغت 312 طلبا، وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 20453 طلبا.


وقال إن المراكز التكنولوجية تلقت كذلك 629 ألفا و125 طلبا للترخيص بالبناء وفقا لمنظومة التراخيص الجديدة، وتم إنهاء 626228 طلبا منها بنسبة تنفيذ 99.54%.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إدخال الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين على المنظومة الجديدة؛ لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ووجه بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة بمنتهى الدقة؛ لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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