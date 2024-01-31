إزالة 33 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب ، عن إزالة 33 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، ضمن حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية.



وأوضح المحافظ في بيان اليوم الأربعاء أنه تم خلال تلك الحملات إزالة 23 حالة تعد على مساحة 4877 ألف متر مربع على أملاك الدولة، و 10 حالات تعد بمساحة 26 فدانا و16 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.



وأكد المحافظ ، استمرار المرحلة الأولى من تنفيذ حملات الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.