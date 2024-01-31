خامس زيارة.. وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الشرق الأوسط قريبًا

كشف مسئول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور الشرق الأوسط في الأيام المقبلة في خامس زيارة للمنطقة منذ هجوم 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إسرائيلية، بأن بلينكن سيصل إلى الاحتلال الإسرائيلي قريبًا للمرة السادسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للإصلاح، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف بلينكن: "لن يحصل تكامل دون الاعتراف بدولة فلسطينية، ويجب تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها".