سوريا بالقوة الضاربة لمواجهة إيران في ثمن نهائي أمم آسيا

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، تشكيل نسور قاسيون الرسمي لمواجهة إيران اليوم، الأربعاء.

ويلتقى المنتخبان على ملعب عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر.

ونجح منتخب سوريا في اقتناص بطاقة التأهل إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بـ4 نقاط.

وتصدر المنتخب الإيراني الذي توج باللقب 3 مرات، المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

وجاء المهاجم عمر خربين أساسياً في تشكيل كوبر، لأول مرة في بطولة كأس آسيا هذه النسخة، على حساب بابلو صباغ.

وضم تشكيل سوريا:

أحمد مدنية، عبدالرحمن ويس، ثائر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، محمود الأسود، عمار رمضان، إبراهيم هيسار، عمر خربين.

