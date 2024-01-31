حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل لها صدى يجب استغلاله

قال هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن عدم الالتزام والتعنت خير دليل على مدى قوة صدى قرارات محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني.

وأضاف هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"،: يجب الاستفادة من الصدى الواسع لقرارات محكمة العدل الدولية من أجل وقف العمليات العسكرية والإبادات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى أن المجتمع الدولي مازال يقف خلف الكيان الإسرائيلي ويحاول أن يدافع عنه، موضحا أن قرارات العدل الدولية ضد إسرائيل لها صدى يجب استغلاله.