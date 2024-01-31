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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا توجه طلبا مهما إلي الأمم المتحدة بشأن الجولان المحتل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الي ضرورة تدخل الأمم المتحدة لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان السوري المحتل واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية واستهدافه للبنى التحتية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد اليوم مع اللواء نيرمال ثابا قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل “الأندوف” والوفد المرافق. 

وأكد المسؤول السوري على موقف بلاده الثابت بتقديم الدعم للأندوف بهدف التنفيذ الكامل للولاية المنوطة بها.

وأوضح المقداد أن الأعمال العدائية التي يقوم بها الاحتلال وانتهاكه لقواعد القانون الدولي تشكل خطراً على أمن المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على حق سورية الثابت باستعادة الجولان حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن ذلك سيبقى أولوية للسياسة السورية.

بدوره شدد اللواء ثابا على التزام قوات الأندوف بالعمل على تنفيذ الولاية الممنوحة لها ومراقبة خط وقف إطلاق النار في منطقة الفصل، معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه سورية لقوات حفظ السلام.

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