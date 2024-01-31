برلمانية: لا يمكن حل الأزمة الحالية إلا بالاعتماد على القطاع الصناعي.. فيديو

قالت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يمكن حل الأزمة الحالية إلا بالاعتماد على القطاع الصناعي.

وأضافت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"،: لم يكن هناك خلال الفترة السابقة أي تصور داخل الصناعة في مصر بل كان هناك عزوف من الكثير من المصانع عن العمل وتوقفت تماما".

واسترسلت: "العمالة التي نقوم بتدريبها أصبحت تجد لها متسع في الدول المحيطة بنا وتعزف عن العمل في السوق المصري"، مضيفه: مكاتب التمثيل التجاري بالخارج تقوم بعمل دراسات عن السوق المصري واحتياجاته وعن المصانع المتواجدة في السوق المصري واحتياجاتها، وهو لا يقوم بدوره.

وتابعت: كان هناك تقصير في تطوير جناح التمثيل التجاري بالخارج، لافته: عدد العاملين في مكاتب التمثيل التجاري في الخارج كانت 105 وتقلصت إلى ما يقرب من 50 عامل يحصلون على رواتب ضعيفة جدا".

وأشارت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: عدد مكاتبنا للتمثيل التجاري في الخارج في حدود 17 مكتب حاليا، وهو عدد ضئيل جدا بالنسبة للقارات المحيطة بنا، مضيفه: ليس هناك رؤية سليمة ولا يوجد دعم لقطاع التمثيل التجاري بالخارج".