إدراج جامعة السويس بتصنيف «ويبومتركس» للاستشهادات المرجعية لعام 2024

ضمن 50 جامعة مصرية

أعلنت جامعة السويس، اليوم الأربعاء، عن إدراجها في تصنيف "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية لعام 2024 ضمن 50 جامعة مصرية.



وأوضح رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل أن دخول الجامعة ضمن هذا التصنيف يعد خطوة إيجابية للأمام، لاسيما أن الجامعة حققت خلال الشهور القليلة الماضية التقدم في التصنيفات الدولية فطبقاً لتصنيف Scimago تقدم تصنيف الجامعة من مركز 6278 في 2022 إلى مركز 5239 في 2023 حتى الآن، بجانب دخول الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للتصنيفات العالمية، كذلك الدخول مؤخرًا في تصنيف الجامعات العربية لتحتل المركز الـ 37 بين الجامعة العربية.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي من خلال دعم وتشجيع وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور الذي لا يتوانى عن دفع مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر نحو التقدم والمنافسة على المستوى الدولي.



كما أكد رئيس الجامعة أن ثقة رئيس الجمهورية في إمكانات وقدرات كافة منسوبي المجتمع الأكاديمي تضع على كاهلنا مسئولية كبرى لمواصلة العمل والاجتهاد للمنافسة بقوة والوصول إلى أفضل المستويات على الصعيد الدولي.



يذكر أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها.. فيما أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا التصنيف يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، معتمدًا على جوجل أسكولر (Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.