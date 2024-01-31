القومى للترجمة: نقدم عددًا كبيرًا من الإصدارات والترجمات الجديدة بمعرض الكتاب

قالت رئيس المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد فرصة كبيرة وملتقى ثقافيًا هامًا يجمع القراء بالناشرين والمثقفين والنخب بكل المجالات.



وأضاف رئيس المركز - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المركز يقدم مجموعة كبيرة من الإصدارات والمترجمات العالمية، كما أقام وسيقيم عددًا من الفعاليات المهمة خلال الدورة الـ55 من المعرض، ويشارك بعدد كبير من العناوين والإصدارات الجديدة.



وأوضحت أن الإصدارات التي يشارك بها المركز تتضمن "تاريخ العبودية من أقدم العصور حتى الوقت الحاضر"، و"مرارة الظلم: اللانسانية ودورها في الفلسفة النسوية".



وتابعت أنه بمجال الآداب يشارك المركز بعدة إصدارات منها "الخيال العلمي العربي"، و"الغجر في مصر المعاصرة"، و"يوم سعيد"، و"دون كيخوتة دي لامانشا"، و"علم اللغة البيئي"، و"حوار عن الحب"، و"الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، و"سنوات القرب من ديستوفيسكي"، و"رحلة إلى أرض الميعاد 2040 و"نار جميلة".



وفي مجال التاريخ تشمل الإصدارات "مدن تثير العاطفة "، و"الطب والمجتمع في مصر والعصر البطلمي"، و"إعادة ترسيم الشرق الأوسط العثماني" ، و"تاريخ عالمي للفكر"، و"إسكندريتي: في شمس الأصيل"، و"مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، و"مصالح مقدسة" و"تاريخنا الثقافي والسياسي 1968-2018".



ولفتت إلى أن المركز يشارك بقائمة من التراجم وتشمل "بحثًا عن ايزايا برلين"، و"لورنس في شبه الجزيرة العربية"، و"حياة إدوارد وليام لين"، و"كارل يونج" و"جدتي وأمي وأنا"، ومن كتب الجغرافيا المشاركة "جغرافيات مختلفة"، و"الأرض الحمراء"، و"قلب الجزيرة العربية"، و"الملاحة عند العرب" و"سيناء صحراء رحلة الخروج".



وأشارت إلى أن قائمة كتب الديانات المشاركة تشمل "الأديان الأفريقية والفلسفة"، و"سفر دانيال"، و"تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية"، و"تفسير سفر التسابيح"، و"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"، و"مقدمة في التصوف المسيحي"، و"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، و"بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641 - 1517 م"، و"بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحديث"، و"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"، و"تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية" و"تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية .



وبمجال العلوم الاجتماعية، تتضمن الإصدارات المشاركة "العقل الكبير"، و"القاهرة المدينة المتنازع عليها"، و"القيم السياسية"، و"الصعود العالمي للشعبوية"، و"الاقتصاد الثقافي العالمي" و"ثمن عدم المساواة".



ومن قائمة العلوم البحتة: "تلك الحيوانات الأخرى"، و"القصة العظيمة للرياضيات"، و"أسس الكيمياء الفيزيائية".. وبمجال العلوم التطبيقية: "مقدمة في علم اللغة الحاسوبي"، و"مبادئ تخطيط وإدارة حالات الطوارئ"، و"الفجر الكوني" و"حرب الذكاء".



وبمجال الفنون تتضمن الإصدارات "مسرح ما بعد الدراما"، و"تقنيات الفيلم التسجيلي" و"اتجاهات في المسرح الإفريقي".. وبمجال علم النفس تتضمن الكتب المشاركة "العقل السعيد"، و"الشخصية والفروق الفردية" بأجزائه الثلاثة، و"العقل المضطرب" .. ومن سلسلة أصحاب الهمم "تعليم الموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة".



وقالت رئيس المركز القومي للترجمة إنه أقيم خلال فعاليات المعرض حفل توقيع لكتاب "فرقة العمال المصرية" وهو الأكثر مبيعًا خلال عام 2023، كما أن المعرض شهد الاحتفال بإصدار الكتاب الخاص بشباب المترجمين بالنسخة الأولى من مسابقة (كشاف المترجمين)، حيث تم تكريمهم خلال الدورة الماضية من المعرض.



وأضافت أنه يتم أيضًا خلال المعرض الاحتفال بإطلاق النسخة الثانية من مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي من الإسبانية إلى العربية بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة، كما يحتفل المركز بجائزة أفضل كتاب مترجم والتي يقدمها المركز سنويًا ضمن جوائز معرض الكتاب.



وحول الأكثر مبيعًا هذا العام، نوهت رئيس المركز القومي للترجمة أن الكتب الأكثر مبيعًا في نسخة المعرض الحالية تنوعت مجالاتها ما بين التاريخ والديانات والعلوم الاجتماعية والعلوم البحتة.



وتابعت أنه يتصدر الأكثر مبيعًا حتى الآن "اليوم الأخير لأدولف هتلر"، و"دراسات عن المماليك في مصر"، و"الفجر الكوني"، و"مقدمة في التصوف المسيحي"، و"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"، و"سفر دانيال"، و"ثقافة الاستهلاك"، و"قصور مصر المنسية".



كما تضمنت الإصدارات الأكثر مبيعًا، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، و"سنوات القرب من دوستوفيسكي"، و"حرب الذكاء"، و"ذكريات في الترجمة"، و"القصة العظيمة للرياضيات"، و"فرقة العمال المصرية" و"مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية".



ولفتت رئيس المركز القومي للترجمة - في ختام تصريحاتها - إلى أن المركز يقدم خلال فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خصومات 25% على جميع الإصدارات المشاركة بالمعرض.

