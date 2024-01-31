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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناصر ماهر إلى الزمالك مقابل الثلاثي عمرو السيسي وعبدالله محمد وعلي ياسر

ناصر ماهر
ناصر ماهر

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس في إتمام الاتفاق مع نادي الزمالك على ضم عمرو السيسي بشكل نهائي لصفوف الفريق بالإضافة إلى استعارة ثنائي الزمالك مواليد ٢٠٠٣، عبد الله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف، وذلك مقابل رحيل ناصر ماهر إلى نادي الزمالك بشكل نهائي.

يأتي ذلك في إطار خطة نادي فيوتشر لدعم الفريق بأفضل العناصر وضم العديد من المواهب من أجل المنافسة على المستوى المحلي والقاري.

ويعد عمرو السيسي أحد العناصر المهمة بصفوف نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي الشاب عبد الله محمد وعلي ياسر، حيث يجيد الاول اللعب بالمركز (١٠)، فيما يشغل الثاني مركز المهاجم.

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