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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعرب عن تردده بشأن الهجوم المباشر على إيران وتحذير من "رد قوي"

صدى البلد

في تطور يسلط الضوء على الوضع الدبلوماسي الدقيق بين الولايات المتحدة وإيران، كشف المسئولون الأمريكيون وفقا لتقرير أي بي سي نيوز، أن الرئيس بايدن لديه تحفظات كبيرة بشأن توجيه ضربة عسكرية مباشرة لإيران. ولم يؤكد البيت الأبيض أو ينفي رسميًا دراسة مثل هذا الخيار.

 

وأصدر سفير إيران لدى الأمم المتحدة تحذيرا شديد اللهجة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية سترد بحزم على أي هجوم على البلاد أو مصالحها أو مواطنيها تحت أي ذرائع. وأكد الجنرال سلامي من الحرس الثوري الإيراني هذا الموقف قائلاً: "نحن لا نسعى للحرب، ولكن ليس لدينا خوف من الحرب".

 

ومما زاد من حدة التوتر تأكيد وزير الخارجية الإيراني على أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا. ودعا الولايات المتحدة إلى وقف خطاب التهديد والتركيز على إيجاد حل سياسي للتحديات القائمة.

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