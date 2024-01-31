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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

حصلت " صدى البلد" على اسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلى بجمصة وهم:
بكر صديق بكر٢٠ عاما مصاب باشتباه نزيف بالبطن ،اشتباه كسر بالزراع الايسر ، حسن محمد حسن عطيه ٣٩ عاما مقيم ٥٣ ابو ماضي التابعة لبلقاس ، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني
علاء سامح بكر صديق٢٠ عاما مصاب باشتباه كسر بالساقين والذراع الايسر ، عبدالله بهي الدين سالم ٢٤ عاما مقيم الحفير و مصاب بكسر بالفخذ الأيمن ،محمود احمد سليمان ٢٠ عاما مصاب بكدمات بالجسم وعمار حسين ربيع ٢٠ عاما مصاب بخلع فى الكتف.

كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا من شرطة النجدة تفيد بورود اشارة بانقلاب ميكروباص على طريق المنصورة الجديدة "الطريق الدولي الساحل" ووقوع مصابين .

و انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعة كذلك سيارات الاسعاف التي قامت بنقل المصابين الى مستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم بها.

وتم تحرير محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة والتي تولت التحقيق.
 

الدقهلية المنصورة الجديدة انقلاب ميكروباص امن الدقهلية حادث انقلاب ميكروباص شرطة النجدة سيارات الإسعاف طريق المنصورة مديرية أمن الدقهلية

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