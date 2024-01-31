بيع ليمونة أثرية بمبلغ خيالي في مزاد علني.. ما القصة؟

في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تم بيع ليمونة عمرها 285 عاما بـ 1800 دولار في مزاد علني في بريطانيا.

ورغم أن الهدف من طرح الليمونة في المزاد كان على سبيل المرح والدعابة، إلا أنها أشعلت مزايدة محمومة بين الراغبين بشرائها.

وكان قد تم العثور على ثمرة الحمضيات البنية المجففة مقاس 2 بوصة (5 سم) في خزانة أثناء عملية تطهير منزل.

فبينما كان أصحاب المنزل يفرزون ممتلكات عمهم عندما عثروا على خزانة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر واعتقدوا أنها ذات قيمة، مما دفعهم لعرضها على أحد تجار المزادات.

وكانت المفاجأة عندما عثر الأخصائي على الليمونة في الجزء الخلفي من أحد الأدراج أثناء تصوير الخزانة للبيع.

ويوضح نقش محفور على قشرة الليمونة، أنها: "إهداء من السيد بي لو فرانشيني في 4 نوفمبر 1739 إلى الآنسة إي باكستر".

ومن المرجح أنه تم إحضار الليمونة إلى إنجلترا من الهند كهدية رومانسية.

ويؤكد تاجر المزادات ديفيد بريتل: "اعتقدنا أننا سنحظى ببعض المرح ونطرحها في المزاد بسعر يتراوح بين 40 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا، لكنها بيعت بمبلغ وصل إلى 1416 جنيهًا إسترلينيًا".