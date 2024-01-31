عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع ليمونة أثرية بمبلغ خيالي في مزاد علني.. ما القصة؟

ليمونة
ليمونة

في واقعة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تم بيع ليمونة عمرها 285 عاما بـ 1800 دولار في مزاد علني في بريطانيا.

txt

معرض الكتاب يناقش تأثير «حياة كريمة» على بناء الشخصية المصرية

txt

العالم ينتظر الرد الأمريكي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ورغم أن الهدف من طرح الليمونة في المزاد كان على سبيل المرح والدعابة، إلا أنها أشعلت مزايدة محمومة بين الراغبين بشرائها.

وكان قد تم العثور على ثمرة الحمضيات البنية المجففة مقاس 2 بوصة (5 سم) في خزانة أثناء عملية تطهير منزل.

فبينما كان أصحاب المنزل يفرزون ممتلكات عمهم عندما عثروا على خزانة يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر واعتقدوا أنها ذات قيمة، مما دفعهم لعرضها على أحد تجار المزادات.

وكانت المفاجأة عندما عثر الأخصائي على الليمونة في الجزء الخلفي من أحد الأدراج أثناء تصوير الخزانة للبيع.

ويوضح نقش محفور على قشرة الليمونة، أنها: "إهداء من السيد بي لو فرانشيني في 4 نوفمبر 1739 إلى الآنسة إي باكستر".

ومن المرجح أنه تم إحضار الليمونة إلى إنجلترا من الهند كهدية رومانسية.

ويؤكد تاجر المزادات ديفيد بريتل: "اعتقدنا أننا سنحظى ببعض المرح ونطرحها في المزاد بسعر يتراوح بين 40 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا، لكنها بيعت بمبلغ وصل إلى 1416 جنيهًا إسترلينيًا".

 

ليمونت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

موضوعات متعلقة

لحظات مُرعبة قبل استشهاد الطفلة ليان على يد قوات الاحتلال.. تسجيل صوتي

تعافي مريض بعد زراعة شريحة دماغية.. ماذا قال إيلون ماسك؟

تخطى إيلون ماسك.. من هو بيرنارد أرنو أغنى رجل في العالم

أمير هشام: الأهلي يبدأ اتصالاته لعودة علي لطفي

مفاجأة.. تطوير روبوت يتفوق على الإنسان في القراءة بطريقة برايل

هل رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء أمام الكونغو؟.. حتحوت يكشف الحقيقة

عودة ملك بريطانيا إلى منزله بعد علاج من هذا المرض

ارتفاع الأسعار يهدد العاصمة البريطانية بإغلاق المدارس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

روسيا تعترض 20 صاروخًا أوكرانيًا موجهًا نحو القرم

وزير خارجية إيران: على أمريكا الكف عن لغة التهديد وبحث حل سياسي

الحكومة تشد الحزام| قرارات عاجلة بترشيد الإنفاق في جهات الدولة.. تفاصيل

أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ