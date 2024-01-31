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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه القليوبية تستعد للأمطار بإجراءات احترازية

صدى البلد

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بنشر سيارات ومعدات في مختلف مدن المحافظة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة للتصدي لتجمعات مياه الأمطار وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من آثار الطقس السائد.

يأتي ذلك في إطار استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لاستقبال موجة التقلبات الجوية المتوقعة، واستجابةً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية حول احتمال سقوط الأمطار.

 

وفي سياق متصل، تم رفع حالة الطوارئ بشكل فوري في جميع مدن المحافظة، استنادًا إلى تحليلات هيئة الأرصاد الجوية، وتم تكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم، مع التنسيق الكامل مع جميع الجهات الرسمية المعنية بالمحافظة. وتم التركيز بشكل خاص على المناطق التي تشهد تجمعات مياه الأمطار، مع التركيز على المناطق الحيوية مثل الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إلى تكامل الجهود والتعاون المستمر والفعّال بين جميع الأجهزة والهيئات المعنية. وفي هذا السياق، جهزت الشركة فرق الطوارئ بكل الإمكانيات الضرورية للتعامل مع أي طارئ، وأكدت على استمرار تمركز المعدات والفرق الفنية على مدار ٢٤ ساعة يوميًا، لضمان استجابة سريعة وفعّالة في حالة الحاجة.

تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين باتخاذ التدابير اللازمة واتباع تعليمات السلامة العامة، مع التأكيد على استعدادها التام لتقديم الدعم والمساعدة في حالة الطوارئ. وتتعهد الشركة بمتابعة الوضع بعناية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لتحديات الظروف الجوية المتوقعة.

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