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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدعم جسور التعاون|رئيس مجلس الأمة التركي يلتقي حاكم دبي في مجلس الشندغة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام بأن  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استقبل اليوم (الأربعاء)  نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة الكبير في الجمهورية التركية، وذلك في مجلس الشندغة بدبي.

ورحّب  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، برئيس مجلس الأمة التركي الذي نقل إلى تحيات 
رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية  وتمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار في ظل العلاقات الإستراتيجية التي تجمع الشعبين والبلدين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، و الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، علاقات التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وسبل تعزيزها على جميع المستويات إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين في تحقيق التنموية وبناء جسور التعاون والتقارب بين الشعبين  ودعم القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي، ودور البرلمانات في تعزيز أطر التعاون والحوار في العالم ونشر القيم الإنسانية المشتركة.

وعلى هامش لقاء نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس مجلس الأمة التركي، التقى سموه جمعاً من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات ورجال الأعمال.

 

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