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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

وزير الدفاع
وزير الدفاع

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لإستدامة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية بالكميات الكافية لتخفيف المعاناة الإنسانية التى يعيشها سكان القطاع؛ والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة ونائب السفير الأمريكى والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة .

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وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى

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