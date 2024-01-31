خبير علاقات دولية: مصر هي المنفذ الوحيد الصالح الآن لدخول المساعدات لغزة.. فيديو

تحدث الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، عن زيارة المبعوث الأمريكي لمصر ودعم الدور المصري الفعال في إدخال المساعدات لغزة.

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: مصر من خلال دورها القومي والإقليمي في دخول المساعدات لقطاع غزة هي المنفذ الوحيد الصالح الآن لدخول المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني.



وأضاف: معبر رفح مفتوح دائما منذ بداية الأزمة ولم يغلق أبدا في وجه الفلسطينيين ولم يتم منع أي مساعدات من الدخول قبل ذلك، موضحا: قبل يوم 7 أكتوبر كان يدخل ما يقرب من 500 إلى 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة لاستدامة الحياة والمعيشة داخل القطاع.

