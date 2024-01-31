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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: الكيان الصهيوني يبتز العالم بأكاذيب وادعاءات باطلة.. فيديو

إسرائيل
إسرائيل

قال الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن اقتحام إسرائيل لمستشفى ابن سيناء يعتبر تحديا سافرا للقانون الدولي.

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وأضاف الدكتور محمد أبو سمرة، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: العالم كله حاليا وعلى رأسه الولايات المتحدة وأوروبا والغرب يعيشون في حالة ابتزاز من قبل الحركة الصهيونية العالمية، ومن الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يبتز العالم أجمع بأكاذيب وادعاءات دائما ما تكون باطلة، مثلما ابتز العالم بأكاذيبه التي كانت وبقيت وستظل باطلة، وبثها؛ عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر. 

إسرائيل رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني

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