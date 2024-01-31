تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 64 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قد أكدت قيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأعلاف الحيوانية ، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبإستهداف المخزن المشار إليه ، عثر بداخله على 64 طنا من الأعلاف الحيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات).