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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يكرم الفائزين في منافسات ختام بطولة كأس العالم للرماية 2024

صدى البلد

كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، الفائزين في منافسات اليوم الختامي ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش2024، اليوم /الأربعاء/ بحضور الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، والتى تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


وأشاد وزير الشباب والرياضة بتنظيم البطولة، وما وفرته الدولة المصرية من إمكانيات وخدمات، ساهمت في نجاح البطولة، وعكست المستوى التنظيمي المميز الذي تتمتع به مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ويعزز صورتها الإيجابية على المستوى الدولي، وتواجدها الرياضي علي الساحة الدولية.


ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبين المصريين الذين شاركوا في البطولة، وحققوا نتائج مميزة، معرباً عن تقديره للإتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، على جهوده في تطوير رياضة الرماية في مصر، وتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي.


ومن جانبه، تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير للرماية المصرية، مما انعكس علي النتائج المتميزة للأبطال الرياضيين.


وأقيمت اليوم منافسات 50 متر ثلاثة أوضاع للسيدات حيث حققت الميدالية الذهبية اللاعبة الإنجليزية شونيد ماكنتوش، وفازت السويسرية كيارا ليون بالميدالية الفضية، وفازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبة السويسرية إميلي ياجي، وفي منافسات 50 متر ثلاثة أوضاع رجال فاز بالميدالية الذهبية جيري بريفراتسكي بطل التشيك، وفاز رومان أوفرير بطل فرنسا بالميدالية الفضية، وحقق الميدالية البرونزية أخيل شيوران بطل الهند.


وفي منافسات الاسكيت فرق مختلط حقق الزوجي القطري راشد صالح، وريم الشرشاني الميدالية الذهبية، وجاء الزوجي الفرنسي إريك ديلوناي ولوسي اناستاسيو في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفاز الزوجي المكسيكسي جابرييلا رودريجيز ولويس راؤول بالميدالية البرونزية.


وشارك في البطولة أكثر من 600 رام ورامية يمثلون 66 دولة عالمية وهم " ألبانيا و أرمينيا و أستراليا و النمساو أزربيجان و بلجيكا و البوسنة و الهرسك و البرازيل و البحرين و بلغاريا والصين و كولمبيا و كرواتيا و كوبا و قبرص و التشيك و الدنمارك واسبانيا و فنلندا و فرنسا و بريطانيا وألمانيا و اليونان والمجر والهند وإيسلندا و إيطاليا و اليابان و كازاخستان و السعودية و كوريا و الكويت و لاتفيا ولبنان و المغرب و المكسيك و مالطة والنرويج وعمان وبيرو والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا والسنغال وسنغافورا وسلوفينيا وسان مارينو وصربيا وسريلانكا وسويسرا والسويد وتايلاند وتايوان وتونس والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان وفنزويلا ومصر".

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