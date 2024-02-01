تحذير شديد اللهجة وخوف من احتكار الصين لسوق السيارات

بعد انخفاض سهم تسلا، نتيجة التقرير المالي الفصلي الذي أشار إلى تباطؤ النمو، وتراجع أداء Cybertruck المخيب للآمال؛ صعّد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، من حدة التوتر بتصريحه أن صناعة السيارات الصينية من شأنها أن "تدمر" صانعي السيارات الآخرين لولا وجود حواجز تجارية عالمية.

وشهدت صناعة السيارات الكهربائية الصينية نموًا سريعًا لتلبية احتياجات سوقها الضخمة، وتقدمت على الأسواق الأخرى وتوسعت خارج البر الرئيسي الصيني. يستفيد صانعو السيارات الصينيون من عدة عوامل أساسية لتقديم سيارات كهربائية بأسعار معقولة ومتينة، ما يمنحهم ميزة تنافسية أكبر.

وأقرّ ماسك بسرعة وكفاءة صناعة السيارات الكهربائية الصينية، ولكنه حذر من أنها "قد تدمر" صانعي السيارات الآخرين، في غياب حواجز تجارية مناسبة.

وأضاف أنه يتوقع نجاحًا كبيرًا لشركات السيارات الكهربائية الصينية خارج الصين اعتمادًا على الرسوم الجمركية المطبقة.

وأثار تدفق السيارات الكهربائية الصينية إلى الأسواق العالمية مخاوفًا من إمكانية إغراق الأسواق المحلية، ما دفع بعض الحكومات إلى فرض رسوم وحواجز حمائية على الواردات لتجنب ذلك. كما تدرس المفوضية الأوروبية إجراء تحقيق في الأمر.

وكانت تسلا أول شركة مصنعة للسيارات الأجنبية، تقيم مصنعًا في الصين دون الحاجة إلى شراكة مع علامات تجارية محلية.

ويشاطر ستيلانتيس، تحالف صناعة السيارات العالمي، مخاوف ماسك بشأن التهديد الذي تمثله صناعة السيارات الصينية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسلا خسرت بالفعل موقعها الأول كأكبر صانع للسيارات الكهربائية لصالح الشركة الصينية BYD.

كما فشل تقرير أرباح تسلا الأخير في تلبية توقعات السوق للربع الرابع من عام 2023.