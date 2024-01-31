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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يجتمع بلجنة التعليم ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا بأعضاء لجنة التعليم والتعلم من أجل تنمية الأسرة المصرية ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي شكلها محافظ الغربية لخدمة المشروع القومي بالمحافظة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس اللجنة.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور خطة العمل الموضوعة والتي تشتمل على عدة محاور وأهداف أهمها زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم ما قبل الجامعي، تحسين المناخ التعليمي، التوسع في برامج التغذية بالمدارس، الحد من الكثافة العالية للفصول، تقديم المنح الدراسية للفئات المختلفة، خفض نسبة المتسربين من التعليم وضع آليات لتتبع المنقطعين للحد من التسرب من التعليم، التوسع في برنامج تشجيع وتحفيز الطلاب ودعم الأسر الفقيرة على الاستمرار في مواصلة أبنائهم في العملية التعليمية، إتاحة الفرصة للمتسربين من التعليم لإعادة الالتحاق بالتعليم والاستمرار في العملية التعليمية، الارتقاء بالتعليم الفني وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل، خفض نسب الأمية، دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية.

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المتسربين من التعليم القومي لتنمية الأسرة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصري المشروع القومي لتنمية الأسرة المختلفة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم زارة التربية والتعليم طارق رحمي محافظ الغربية لمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لمشروع القومي لتنمية الأسرة

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