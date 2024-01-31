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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الطفولة والأمومة" وهيئة "بلان إنترناشيونال" ينظمان ورشة عمل لتوعية الأطفال بحقوقهم

صدى البلد

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة بلان انترناشيونال ورشة عمل للأطفال زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب هدفت إلى توعية الأطفال بأهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري  كالرعاية الصحية والأسرية، والتغذية الأساسية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، وحقهم في المشاركة الفعالة والتعليم الإلزامي فضلا عن حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، بالإضافة إلى رعاية الدولة للطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة.

كما تضمنت ورشة العمل التعريف بدور خط نجدة الطفل 16000 في حماية الأطفال المعرضين للخطر  وذلك من خلال استخدام بعض الألعاب الترفيهية، وشارك في ورشة العمل 160 طفل من زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وجدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والتي تقام هذا العام تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة.
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