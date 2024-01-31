عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة: اجتماع باريس يؤكد دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن مشاركة مصر في اجتماع باريس الذي ضم مسؤولين من مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل يعد مؤشرا واضحا عن حجم الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية وبأن أي حلول للقضية الفلسطينية لابد أن تمر عبر "القاهرة".

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن المطالب التي خرجت عن اجتماع باريس في مجملها تحقق جانبا كبيرا من الرؤية المصرية التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأحداث في غزة وهو ما يؤكد بعد النظر المصري وحكمة القيادة السياسية خاصة وأن الطرف الإسرائيلي بدأ بالرضوخ أمام المطالبات العادلة للشعب الفلسطيني التي تزعمت مصر الدفاع عنها وحشد الرأي العام لتبنيها منذ اليوم الأول.

وأشار عبد العزيز إلى أنه بجانب صمود الشعب الفلسطيني ورفضه الانصياع حتى في ظل آلة القتل الممنهجة لقوات الاحتلال فإن السردية التي حرصت الدولة المصرية على صياغتها والدعوة إليها في كافة المحافل الإقليمية والدولية كان له أكبر الأثر في تغيير مواقف ليس الشعوب الغربية فحسب وإنما بعض الحكومات أيضا.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما يحدث في غزة ليس معركة مؤقتة وإنما هي حرب طويلة أرادت إسرائيل منها جر المنطقة وفي مقدمتها مصر إلى صراع لن يستفيد منه سوى حكومة نتانياهو التي تحاول الإفلات من تهم الفساد التي تنتظرها إلا أن حكمة وحزم القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أفشلت ذلك المخطط.

الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة الشعب الفلسطيني رئيس حزب الإصلاح والنهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

لا يوجد ما يقلق.. هكذا وصفت إدارة البورصة الهبوط في المؤشرات بتعاملات اليوم

لحسابات الجنيه فقط| البنك المركزي يضع حدا للسحب.. وبطاقة جديدة بالدولار

دعاء نزول المطر والبرق والرعد.. 3 كلمات مستجابة من السنة المطهرة

بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي .. الأسهم الأمريكية تعمق تراجعاتها

الحكومة: أوشكنا على الانتهاء من منظومة رقمية لوضع رقابة محكمة على الأسواق

لهذا السبب | قرار في الزمالك بشأن الصفقات الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ