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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائبة رئيس الحزب الحاكم بأوكرانيا: بوتين مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية

بوتين
بوتين

قالت يفيهينيا كرافتشوك، نائبة رئيس الحزب الحاكم في أوكرانيا، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن تمويل روسيا للإرهاب، سيؤثر في المجمل على قرارات قضائية أخرى، وروسيا ستواجه قضايا وتهما عدة، ووقوفها في المحكمة هو خطوة كبيرة للأمام.

وأضافت "كرافتشوك"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمرت بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قضية أخرى، وأوكرانيا تعمل مع المجتمع الدولي لاتهام روسيا بهذه الجرائم، مردفة: "روسيا والمحكمة ستكون جملة مسموعة في الفترة المقبلة".

أوكرانيا

أشارت إلى أنه يمكن تعديل استراتيجية أوكرانيا العسكرية ومواردها التي تحصل عليها منذ العام الماضي والعام الجاري، حيث جرت زيادة الإنتاج العسكري للقذائف، والهدف لهذا العام هو إنتاج مليون طائرة مسيرة صغيرة في أوكرانيا، بجانب عقود مع شركات أمريكية وألمانية وتركية للمساعدة في هذا الإنتاج، والمصانع تبنى في أوكرانيا من خلال شركات عسكرية كبرى.

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